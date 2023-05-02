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Шабалин Степан Миронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабалин
Имя
Степан
Отчество
Миронович
Дата исполнения приговора
12 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 360
Источник
Скан
Оригинальная запись
12486. ШАБАЛИН СТЕПАН МИРОНОВИЧ, 57 л., Шадринск. окр., Камышловск. р., с. Кочновского. Н. С. 12 уч. Шадринск. окр. Ст. ст. 103, 1 ч. 113, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 12/ІѴ—26.

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