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Сафонов Никифор Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сафонов
Имя
Никифор
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
05 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8768. САФОНОВ НИКИФОР ФЕДОТОВИЧ, 31 г., Ростовск. окр., с. Батайск. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 3 г. Исп. 5 дек. 923.

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