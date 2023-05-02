Герасимова Марианна Людовикова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимова
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Людовикова
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101712. ГЕРАСИМОВА, МАРІАННА ЛЮдовикова, (урожд. Заденцкая), 59 л. Лиш. ос. пр. изъ к. г. Козеницъ; — М. С. 14 уч. г. Варшавы, 20 Іюня 911, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 5 Іюля 911. | 909 114242 170 М. | 91137466 1655 У. | 905 46025 169 М. | 89 92507 169 М. | 97 83914 1655 У. | 88 57908 169 М. | 95 91177 1655 У. | 88 39908 169 М.
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