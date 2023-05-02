Безтолковичев Мартын Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безтолковичев
- Имя
- Мартын
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45180. БЕЗТОЛКОВИЧЕВЪ, МАРТЫНЪ Емельяновъ. Каз. 2 Донск. окр., Есауловск. ст., 35 л.; — Новочеркасск. О. С., 1654¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 31 Мая 905.
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