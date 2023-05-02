Фоменко Павел Сильвестров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фоменко
- Имя
- Павел
- Отчество
- Сильвестров
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140596. ФОМЕНКО, ПАВЕЛЪ СИЛЬВЕСТРОВЪ. К. Бахмутск. у., Камышевахск. в., д. Ново-Николаевки, 25 л.; — Екатеринослав. О. С., 149 и 1464 У., тюр. 6 м. Исп. 21 Сент. 909.
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