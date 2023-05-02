Фоменко Павел Сильвестров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФоменко Павел Сильвестров

Фоменко Павел Сильвестров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фоменко
Имя
Павел
Отчество
Сильвестров
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
Источник
Скан
Оригинальная запись
140596. ФОМЕНКО, ПАВЕЛЪ СИЛЬВЕСТРОВЪ. К. Бахмутск. у., Камышевахск. в., д. Ново-Николаевки, 25 л.; — Екатеринослав. О. С., 149 и 1464 У., тюр. 6 м. Исп. 21 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close