Лепина Мария Аверьяновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лепина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Аверьяновна
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8058. ЛЕПИНА МАРИЯ АВЕРЬЯНОВНА, 32 л., б. Екатеринбургск. у., Уткинск. в. и з. В. Т. Триб. Сев.-Восточн. окр. Ст. ст. 114а, 140а и 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 14 февр. 923.
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