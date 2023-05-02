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Зленко Ерофей Захарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зленко
Имя
Ерофей
Отчество
Захарович
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3606. ЗЛЕНКО ЕРОФЕЙ ЗАХАРОВИЧ, 60 л., б. Царицынск. г., Николаевск. у., Быковск. в. и с. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 58, 64, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. ІХ—24. 

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