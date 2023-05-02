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Парадня Мария Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Парадня
Имя
Мария
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
21 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
17982. ПАРАДНЯ, МАРИЯ ПАВЛОВНА, 35 л. Рд. в Дисненск. у., Узненск. в., с. Язнова; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы, Хищение, лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. пр. р. 3 г. Исп. 21 июня 920.

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