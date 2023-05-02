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Щукин Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щукин
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
13779. Щукин Александр Михайлович, 20 л., Агинск. аймака, хошуна и с. Главсуд Бур.-Монгольск. АССР. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 7 окт. 926.

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