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Саранина Клавдия Фотиевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саранина
Имя
Клавдия
Отчество
Фотиевна
Дата исполнения приговора
27 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8749. САРАНИНА КЛАВДИЯ ФОТИЕВНА, 39 л., Шуйск. у. Палеховск. в., д. Фурово Н. С. 6 уч. Шуйск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 27 февр. 923.

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