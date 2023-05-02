Хлебников Степан Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлебников
- Имя
- Степан
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 376
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12900. ХЛЕБНИКОВ СТЕПАН ЕГОРОВИЧ, 33 л., Томск. у., Зеркальцевск. в. и с. Томск. Губсуд. Ст. ст. 142, 180а, 197, лиш. св. 3 г. 7 м. П. в. з. с. 9/І—24.
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