Луц Станислав Варфоломеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Луц
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Варфоломеев
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42587. ЛУЦЪ, СТАНИСЛАВЪ ВАРФОЛОмеевъ. Зап. ряд. изъ к. Радинск. у,., гм. Лисявулька, пос Вогинъ, 25 л.; — Сѣдлецк. О. С. 152 и 1647 У., по сов. съ приг. Гм. С. 4 окр. Радинск. у. отъ 21 Февр. 907 г., арест. отд. 1 г. Исп. 15 Мая 907. | 900 72752 169 М. | 93 56813 169 М.
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