Комраков Егор Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Комраков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6344. КОМРАКОВ ЕГОР КУЗЬМИЧ, 22 л., Ростовск. у., Карашск. в., д. Кильино, В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр., Ст. 205, лиш. св. 1 г., Исп. 3 июня 923.
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