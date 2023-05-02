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Комраков Егор Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комраков
Имя
Егор
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
03 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6344. КОМРАКОВ ЕГОР КУЗЬМИЧ, 22 л., Ростовск. у., Карашск. в., д. Кильино, В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр., Ст. 205, лиш. св. 1 г., Исп. 3 июня 923.

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