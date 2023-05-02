Родин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодин Михаил Петрович

Родин Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родин
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
28167. РОДИН, МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 19 л. Гр. Звенигородск. у., Ягунинск. в., Савинск. сл.; — П. С. Звенигородско-Волоколамск. военкома. Подлог, лиш. св. 1 г. Исп. 18 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.