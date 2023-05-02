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Бобылев Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобылев
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
45285. БОБЫЛЕВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Троицка, 18 л., рд. въ пос. и ст. Нижнеувельской, Троицк. у.; — 3. Н. 2 уч. Троицк. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 3 Іюня 905.

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