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Саныгин Василий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саныгин
Имя
Василий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8732. САНЫГИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 18 л., Ставропольск. у., Мусольск. в, и с. Самарск. Губсуд. Ст. 169, лиш. св. 3 г. Исп. 16 нояб. 923.

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