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Агафелов Иван Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агафелов
Имя
Иван
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
29 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
129301. АГАФЕЛОВЪ, ИВАНЪ яковлевъ. К. Онежск. у., в. и д. Кянды, 28 л.; — М. С. 1 уч. г. Архангельска, 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 29 Янв. 909. | 909 120768 169 М.

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