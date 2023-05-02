Агафелов Иван Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агафелов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129301. АГАФЕЛОВЪ, ИВАНЪ яковлевъ. К. Онежск. у., в. и д. Кянды, 28 л.; — М. С. 1 уч. г. Архангельска, 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 29 Янв. 909. | 909 120768 169 М.
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