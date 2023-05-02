Цируль Антон Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цируль
- Имя
- Антон
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140991. ЦИРУЛЬ, АНТОНЪ ЯНОВЪ. К. Вольмарск. у., Буртнѣкск. в., 20 л.; — М. С. 16 уч. Рижско-Вольмар. окр. 11 Нояб. 909, 169, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Нояб. 909.
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