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Кузин Тимофей Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузин
Имя
Тимофей
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
16299. КУЗИН, ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 45 л. Гр. Юрьевск. у., Давыдовск. в.; — Н. С. 3 уч. Юрьевск. у. Убийство, лиш. св. 12 л., с зач. 3 м. и 6 д. пр. з. Исп. 13 нояб. 920.

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