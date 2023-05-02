Шевчик Юзефа Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевчик
- Имя
- Юзефа
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11975. ШЕВЧИК, ЮЗЕФА ИВАНОВНА, 42 л. Гр. Бржезинск. у.; — Н. С. Красно-Пресненск. р. г. Москвы. Мошеннич., пр. р. 6 м. Осужд. 16 окт. 920.
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