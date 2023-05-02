Дедков Илья Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дедков
- Имя
- Илья
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46625. ДѢДКОВЪ, ИЛЬЯ ГЕРАСИМОВЪ. К. Богородицк. у., в. и с. Михайловскаго, 38 л.; — У. Чл. О. С., по Богородицк. у., 169, 170, 1 и 2 п. 170¹ и 172 М., тюр. 7 м. Исп. 28 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.