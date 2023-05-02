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Дедков Илья Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дедков
Имя
Илья
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46625. ДѢДКОВЪ, ИЛЬЯ ГЕРАСИМОВЪ. К. Богородицк. у., в. и с. Михайловскаго, 38 л.; — У. Чл. О. С., по Богородицк. у., 169, 170, 1 и 2 п. 170¹ и 172 М., тюр. 7 м. Исп. 28 Мая 905.

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