Тюнин Сергей Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тюнин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12246. ТЮНИН СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ, 27 л., Нижнедевицк. у., Никольск. в., с. Насманча. Воронежск. Губсуд. Ст. 153, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 15/ІІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.