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Долгинский Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Долгинский
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
3999. ДОЛГИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 27 л., Михайловск. у., Глебовск. в., с. Вайдики. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. ст. 105 и 109, лиш. св. 2 г. Исп. 12 июня 923.

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