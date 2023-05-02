Романов Трофим Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романов
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8329. РОМАНОВ ТРОФИМ ЕФИМОВИЧ, 32 л., Крестецк. у., Лажинск. в., д. Мерлюгино. Н. С. 1 уч. Старорусск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 4 мая 923.
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