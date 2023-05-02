Горбачева Екатерина Аркадьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбачева
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Аркадьевна
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14230. ГОРБАЧЕВА, ЕКАТЕРИНА АРКАДЬЕВНА, 58 л. Гр. Скопинск. у., Маклаковск. в., с. Влабаевки; — Н. С. 3 уч. Скопинск. у. Изгот. самог., лиш. св. 6 м. Исп. 5 февр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.