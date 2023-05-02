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Кубарев Степан Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кубарев
Имя
Степан
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7192. КУБАРЕВ СТЕПАН ЕГОРОВИЧ, 70 л., Спасо-Деменск. к. в., д. Кисиш. Н. С. 3 уч. Спасо-Деменск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 1 г. 8 м. Исп. 5 ноября 923.

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