Кубарев Степан Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кубарев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7192. КУБАРЕВ СТЕПАН ЕГОРОВИЧ, 70 л., Спасо-Деменск. к. в., д. Кисиш. Н. С. 3 уч. Спасо-Деменск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 1 г. 8 м. Исп. 5 ноября 923.
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