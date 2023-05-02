Зингельман Юлиус-Генрих Фердинандов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зингельман
- Имя
- Юлиус-Генрих
- Отчество
- Фердинандов
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46902. ЗИНГЕЛЬМАНЪ, ЮЛІУСЪ-ГЕНрихъ (Теодоръ) Фердинандовъ. Герман.-подд., 22 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 4 Мая 905. | 903 96350 170¹ М. | 902 31196 169 М.
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