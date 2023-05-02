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Захарчук Александр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захарчук
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3462. ЗАХАРЧУК АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 32 л., Баталпашинск. отд., станицы Попутной. В. Т. 14 стр. корп. Ст. 3 ч. 208, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 14/Х—24. 

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