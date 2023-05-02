Тронов Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тронов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140140. ТРОНОВЪ, ИВАНЪ СТЕПАНОВЪ (онъ же Лѣвшинъ). К. Лукоянов. у., Тольско-Майданск. в., с. Василева-Майдана, 27 л.; — Нижегород. О. С. 22 Сент. 909, 114, 3 п. 1 ч. 1647, 9, 1 и 2 ч. 1653 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Окт. 909. | 905 36133 1655 У. | 904 9439 170¹ М. | 901 86366 169 М.
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