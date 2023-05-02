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Кузнецов Александр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7282. КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г., Вологодск. у., Сиземск. в., д. Уварово. В. Триб. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр. Ст. 205а, лиш. св. 2 г. Исп. 12 ноября 923.

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