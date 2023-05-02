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Кольцов Николай Виссарионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кольцов
Имя
Николай
Отчество
Виссарионович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6298. КОЛЬЦОВ НИКОЛАЙ ВИССАРИОНОВИЧ, 62 л., г. Семипалатинска, Семипалатинск. Губсуд, Ст. ст. 74, 77 ч. 2, 105, 117, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 11 июня 923.

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