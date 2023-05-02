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Дмитриев Николай Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Николай
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
46514. ДМИТРІЕВЪ, НИКОЛАЙ НИКОЛАевъ. Мщ. г. СПБ., 18 л.; — СПБ. Ст. М. С. 8 уч., 173 и 175 М., тюр. 2 м. Исп. 15 Іюня 905.

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