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Киселев Александр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Александр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
15 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5927. КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 40 л., Слободск. у., Семипалатинск. Губсуд, Ст. ст. 16 ч. 3, 114 ч. 1, 180 п. «е», лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2½ г., Исп. 15 июля 923.

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