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Тайбалина Мария Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тайбалина
Имя
Мария
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
29388. ТАЙБАЛИНА, МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 27 л. Гр. Холмск. у., Килокесельск. в., с. Волонского; — Н. С. 8 уч. г. Омска. Хищение, пр. р. 1 г. Исп. 6 сент. 920.

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