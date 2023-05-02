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Курков Степан Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курков
Имя
Степан
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
25742. КУРКОВ, СТЕПАН ЕФИМОВИЧ, 34 л. Гр. Вышневолоцк. у., Ящинск. в., д. Дагозина; — Н. С. 3 р. Вышневолоцк. у. Истязание, пр. р. 6 м., по амн. от нак. освоб.

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