Палей Фома Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Палей
- Имя
- Фома
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7397. ПАЛЕЙ ФОМА ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 19 л., Волынск. г. Изаславск. у., Коровецк. в., с. Мирачевки. В. Т. 14 стр. арм корп. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 2 дек. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.