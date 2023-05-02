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Палей Фома Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Палей
Имя
Фома
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7397. ПАЛЕЙ ФОМА ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 19 л., Волынск. г. Изаславск. у., Коровецк. в., с. Мирачевки. В. Т. 14 стр. арм корп. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 2 дек. 923.

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