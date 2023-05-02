— Андрей Флегонтов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
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- Имя
- Андрей
- Отчество
- Флегонтов
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140575. ФЛЕГОНТОВЪ, АНДРЕЙ (безъ фам.). К. Ядринск. у., Чувашско-Сорминск. в., д. Шоръ-Касовъ, 40 л.; — З. Н. 3 уч. Ядрин. у. 27 Мая 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Окт. 909.
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