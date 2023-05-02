Лейбович Лейзер Лейбович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лейбович
- Имя
- Лейзер
- Отчество
- Лейбович
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8017. ЛЕЙБОВИЧ ЛЕЙЗЕР ЛЕЙБОВИЧ, 50 л., Витебск. г., г. Люцина. б. Петроградск Губсуд. Ст. 85, лиш. св. 3 г. Исп. 20 ноября 923.
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