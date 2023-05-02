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Султан Курбан Гаджи

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Султан
Имя
Курбан Гаджи
Дата исполнения приговора
22 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 336
Источник
Скан
Оригинальная запись
12395. Султан Курбан Гаджи, Дагестанск. АССР, Дербентск. р. Главсуд Дагестанск. АССР. Ст. ст. 142, 159, лиш. св. 5 л. 4 м. П. в. з. с. 22 апр. 926.

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