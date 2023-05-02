Шаров Михаил Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8156. ШАРОВ, МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ, 48 л. Гр. Ковровск. у., Вознесенск. в., д. М.-Высокова; - Н. С. 5 уч. Ковровск. у. Кража, лиш. св. 2 г. условно.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.