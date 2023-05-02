Андриенко Герасим Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андриенко
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129512. АНДРІЕНКО, ГЕРАСИМЪ АНТОНОВЪ. К. Благодарин. у., Петровск. в. и д., 45 л.; — Новочеркасск. С. П. 13-20 Мая 909, 53 и 1 ч. 126 Уг. У., крѣп. 1 г. Исп. 19 Окт. 909.
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