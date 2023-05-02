Бармашева Ольга Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бармашева
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129884. БАРМАШЕВА, ОЛЬГА МИХАЙлова. К. Мышкинск. у., Хоробровск. в., д. Тошлаковъ, 18 л.; — Г. С. г. Углича 29 Сент. 909, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Окт. 909. | 22 Дек. 908 г. Г. С. г. Углича, 173 М.—тюр. 1 м.
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