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Бармашева Ольга Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бармашева
Имя
Ольга
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
129884. БАРМАШЕВА, ОЛЬГА МИХАЙлова. К. Мышкинск. у., Хоробровск. в., д. Тошлаковъ, 18 л.; — Г. С. г. Углича 29 Сент. 909, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Окт. 909. | 22 Дек. 908 г. Г. С. г. Углича, 173 М.—тюр. 1 м.

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