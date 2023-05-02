Дзядзя Онуфрий Федосеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзядзя
- Имя
- Онуфрий
- Отчество
- Федосеев
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145286. ДЗЯДЗЯ, ОНУФРІЙ ФЕДОСЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ К. Каменецк. у., Куявск. в., с. Большого-Карабчіева, 28 л.; — К.-Подольск О. С. 28 Окт. 909, 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 8 г. Исп. 25 Нояб. 909. | 907 24337 1655 У. | 900 25714 169 М. | 902 63062 1649 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 12350.
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