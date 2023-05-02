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Крупенчиков Макарий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крупенчиков
Имя
Макарий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7110. КРУПЕНЧИКОВ МАКАРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 19 л., Ильнинск. у., Орнишенск. в., д. Сенное. Московск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 ноября 923.

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