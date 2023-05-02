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Глазунов Фома Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глазунов
Имя
Фома
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
12 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
1890. ГЛАЗУНОВ ФОМА ГРИГОРЬЕВИЧ, 48 л., Старооскольск. у., Скороднянск. в., д. Масловки. Енисейск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 12/ІІІ—24.

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