Неведимский Филипп Евсеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Неведимский
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Евсеев
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43417. НЕВѢДИМСКІЙ, ФИЛИППЪ ЕВсѣевъ. К. изъ сс.-посел. Енисейск. у., Казачинск. в., д. Заледѣевой, 48 л., рд. въ Кіевск. г.; — Краснояр. О. С. (въ 3 р.), 121, 124, 134, 135, 1 4 и 3 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 29 Марта 907.
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