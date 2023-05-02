Шалайкин Андрей Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шалайкин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12539. ШАЛАЙКИН АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 34 л., Евпаторийск. р., с. Ново-Дмитриевки. Главсуд Крымск. АССР. Ст. 2 ч. 140, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2½ г. П. в. з. с. 19/ІІІ—26.
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