Фиштейн Исай Абрамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фиштейн
- Имя
- Исай
- Отчество
- Абрамович
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10593. ФИШТЕЙН ИСАЙ АБРАМОВИЧ, 67 л., Иркутск. г., г. Нижне-Уфимска. Н. С. деж. кам. Иижне-Уфимск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 24/ІІІ—26.
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