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Беликов Василий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беликов
Имя
Василий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
45554. БѢЛИКОВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Венев. у., Клинск. в., 35 л.; — М. С. 2 уч. Ростов. (на/Д.) окр. (въ 4 р.), 169 М., тюр. 6 м. Исп. 27 Мая 905. | 900 77572 172 М. | 900 16650 170 М.

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