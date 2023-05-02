Бартник Станислав Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бартник
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45130. БАРТНИКЪ, СТАНИСЛАВЪ ЛАВрентьевъ. К. Козеницк. у., гм. Бобровники, д. Лукава, 25 л.; — М. С. г. Козеницы, 1 п. 14, 169 и 3 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 7 Іюня 905.
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